Доренко «оправдал» свердловскую чиновницу

Журналист Сергей Доренко в ироничной форме высказался в поддержку директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких, ранее заявившей подросткам, что государство не просило родителей их рожать.

«Все орут на Ольгу Глацких, что она зря детей от имени государства обвинила в появлении на свет. Разрешите мне ее поддержать», – написал Доренко в своем телеграм-канале «Расстрига».

Он добавил, что «дети виновны», поскольку «могут несознательно стать орудием темных сил», а их родители виновны, поскольку «нарожали» в «надежде на государство».

Доренко придумал свое определение для высказывания Глацких. «То, что сказала свердловская тётка – есть благой некрошовинизм», – написал журналист. Он уточнил, что мертвые находятся в привилегированном положении по сравнению с живыми и они «умнее, чище и добрее».

«Хотите, чтобы о вас позаботились – сначала умрите. У нас живее всех живых мертвецы», – заключил журналист.

Напомним, в Сети обсуждают слова свердловской чиновницы Ольги Глацких в адрес подростков о том, что родителей не просили их рожать.