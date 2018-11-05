У Южных Курил произошло сильное землетрясение

Утром в понедельник возле Курильских островов в Охотском море зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,9 с эпицентром в 57 км северо-западнее города Южно-Курильска (остров Кунашир), сообщили в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

Люди в Южно-Курильске и поселке Малокурильское (остров Шикотан) ощутили подземные толчки, в домах раскачивались люстры, дребезжали стекла и посуда, передает «Интерфакс».

Никто не пострадал.