Сеул и Пхеньян приступили к исследованию водной границы двух Корей

Представители Республики Корея и КНДР приступили к совместному исследованию 70-километрового водного пути вдоль западной границы двух стран для последующего хозяйственного использования устьев рек Ханган и Имчжинган, сообщило министерство обороны Южной Кореи.

В соответствии с межкорейскими договоренностями от 19 сентября, обследуемый район площадью 280 квадратных километров, в котором ранее не было четкого разграничения сфер контроля, планируется превратить в «зону мира», передает ТАСС.

В южнокорейском ведомстве уточнили, что работа продлится до конца года.

Для проведения исследований южнокорейская сторона предоставила шесть катеров, оснащенных акустическими сонарами. После завершения всех работ военные и гражданские эксперты по водным ресурсам и судоходству должны составить навигационную карту.

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