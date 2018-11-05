Посол Южной Кореи назвал вероятные сроки визита Ким Чен Ына в Россию

Посол Республики Корея У Юн Гын назвал вероятные сроки визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию.

По его словам, поездка Ким Чен Ына, «учитывая ряд обстоятельств, скорее всего, состоится в ноябре», передает ТАСС со ссылкой на Ренхап.

Дипломат отметил, что российская сторона предлагала Ким Чен Ыну совершить визит до конца года. «Северная Корея, похоже, оценивает время и место, а также повестку переговоров», – сказал посол Республики Корея в России.

Он также подтвердил, что на первую половину 2019 года запланирован визит российского лидера Владимира Путина в Южную Корею. По словам дипломата, переговоры по организации вимзита начнутся до конца этого года.

Посол также сообщил, что Сеул и Москва вскоре начнут диалог по подготовке к подписанию двустороннего соглашения о свободной торговле.

«Россия станет важным партнером, который поможет Корее продвинуться дальше на [Евразийский] континент», – выразил уверенность посланник, призвав извлечь максимум из потенциала двусторонних отношений.

Напомним, в середине октября в Кремле рассказали о приглашении лидера КНДР в Россию. Неделей ранее Москва анонсировала визит президента России Владимира Путина в Южную Корею.