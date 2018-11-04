Эксперт назвал комичным «план Б» Украины по «Северному потоку – 2»

Заявление Нафтогаза о некоем плане «Б» по «Северному потоку – 2» выглядит комично и является игрой на публику, заявил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Логика интересная. Если бы Украина была частью Евросоюза, то эта формулировка чисто теоретически, насколько я понимаю ряд действующих законов, могла бы сыграть свою позитивную роль для Нафтогаза. То есть можно было бы какие-то средства получить. Здесь же это выглядит откровенно комично», – передает его слова RT.

По его словам, у Украины должен быть другой «план Б», так как после сокращения транзита газа у многих регионов страны могут возникнуть проблемы с газоснабжением. В связи с этим Киев должен обеспечить работоспособность системы на случай реализации «Северного потока – 2», «Турецкого потока».

«То есть они физически не смогут обеспечить газоснабжение населения, а говорят о деньгах. У этих людей с головой что-то не в порядке… «План Б» должен быть не про деньги, а про то, как обеспечить свои функции при изменении технологических условий. То есть в данном случае это игра на публику, попытка увести в сторону разговор от действительно важных вопросов», – заключил эксперт.

Ранее главный исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что компания приступила к реализации «плана Б» в связи с тем, что газопровод «Северный поток – 2» будет построен несмотря на усилия Украины по остановке его строительства.