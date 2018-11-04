Стало известно о попытке Лондона спрятать Скрипалей в Австралии

Правительство Британии рассматривало возможность переправки Сергея и Юлии Скрипалей в безопасное место в Австралии со сменой их личности, сообщает Daily Mail со ссылкой на книгу журналиста Марка Урбана.

Урбан утверждает, что разговор со Скрипалем состоялся в больнице, где он восстанавливался после отравления. По данным автора книги, британские власти рассматривали не только вариант с Австралией, а также с одной из стран, которые входят в альянс «Пять глаз» (Five Eyes): в нем участвуют США, Австралия, Канада и Новая Зеландия, передает RT.

«На Даунинг-Стрит звучали предложения, согласно которым они вполне могли оказаться в Америке или в любой другой англоговорящей стране, и им были бы предоставлены новые удостоверения личности», – заявил Урбан.

По его словам, Скрипалям не понравилась эта идея, они не захотели уходить из-под защиты Скотланд- Ярда.

4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери. После этого отношения Лондона и Москвы резко ухудшились – Британия безо всяких доказательств обвинила Россию в причастности к отравлению. За этим последовала массовая высылка российских дипломатов из стран Запада.