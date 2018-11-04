Пушков оценил разговор Порошенко и Эрдогана о миротворческой миссии в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко, говоря с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом о миротворческой миссии в Донбассе, пытается продать ему шкуру неубитого медведя, заявил сенатор Алексей Пушков.

«Порошенко пытается продать Эрдогану шкуру неубитого медведя: никакого мандата СБ ООН на миротворческую миссию в Донбассе, о котором он толкует, не существует. И Россию ему не обойти. А звать Турцию принять участие в миссии, которой нет и формат которой не определен, беспредметно», – заявил Пушков в своем Twitter.

Накануне Порошенко и Эрдоган провели встречу в Стамбуле. По ее итогам украинский лидер заявил о якобы намерении Турции вмешаться в ситуацию в Азовском море, пригласил Анкару к восстановлению инфраструктуры Донбасса, а также предложил Эрдогану включить турецкий контингент в состав миротворческой миссии в регионе.

Напомним, введения в Донбасс миротворцев обсуждается, однако до реального принятия решения на этот счет еще далеко из-за разногласий участников переговоров о том, какой именно должна быть миссия ООН.