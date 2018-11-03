Порошенко захотел привлечь Турцию к восстановлению инфраструктуры Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи с турецким лидером Тайипом Эрдоганом заявил, что рассчитывает на содействие Анкары в восстановлении инфраструктуры в Донбассе.

«Мы приняли новый проект с агентством по сотрудничеству и координации Турции. В рамках него будут проекты восстановления инфраструктуры в Донбассе. Надеемся на содействие Турции в этом», – сказал Порошенко, передает РИА «Новости».

В августе Порошенко заявил, что Евросоюз готов присоединиться к восстановлению «освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей».