Меланья Трамп вступилась за мужа перед «лживыми СМИ»

Первая леди США Меланья Трамп заявила, что демократы и оппозиционные СМИ всеми силами пытаются дискредитировать ее супруга, президента Дональда Трампа.

В электронном письме, которое распространил Национальный комитет республиканцев перед промежуточными выборами в США, она заявила, что представители Демократической партии и СМИ пытаются дискредитировать Трампа «посредством ложных обвинений, распространяя фальшивые новости и создавая впечатление, что он не обладает поддержкой американского избирателя», передает ТАСС.

«Это битва, в которой мы должны вместе одержать победу», – заявила она.

Она призвала избирателей своими голосами доказать, что «демократы и СМИ заблуждаются».

Промежуточные выборы пройдут в США 6 ноября. Переизбираться будут 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса США, а также губернаторы 39 штатов и территорий.

Ранее Трамп заявил, что его супруге Меланье «не так уж и легко» быть первой леди и находиться с ним в браке.