Япония и США задумались о военном ответе на угрозы Китая островам Сенкаку

Токио и Вашингтон приступили к разработке плана совместного реагирования японских и американских вооруженных сил на случай возникновения угрозы со стороны Китая в районе спорных островов Сенкаку в Восточно-Китайском море, сообщили японские правительственные источники.

Предполагается, что в плане будут прописаны действия сил самообороны Японии и американских военных в ситуациях, с которыми японская береговая охрана не в состоянии справиться самостоятельно, передает ТАСС.

В качестве одного из возможных вариантов рассматривается высадка на острова Сенкаку (китайское название – Дяоюйдао) «вооруженных китайских рыбаков».

По сведениям Киодо, окончательный вариант документа планируется подготовить к марту 2019 года.

Напомним, в понедельник стало известно о планах Японии разместить военные базы в Восточно-Китайском море.