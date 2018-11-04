Депутат Рады обвинил Меркель в потере Украиной Крыма

Юрий Чижмарь, депутат Верховной рады от Радикальной партии Олега Ляшко обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в потере Украиной Крыма.

По мнению Чижмаря, если бы в 2008 году Меркель не выступила против предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО, то конфликта в Донбассе не было бы, а Крым не вернулся бы в состав России, передает РИА «Новости».

«Что до Ангелы Меркель у нас очень жесткая позиция по поводу того, что она должна сегодня гарантировать безопасность Украине, и именно она в 2008 году в Бухаресте (...) поставила вопрос о не предоставлении Украине ПДЧ», – заявил депутат Рады в эфире ток-шоу «Народ против» на украинском телеканале ZIK.

Напомним, президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Мир, в котором мы будем жить» объяснил важность референдума в Крыму для всей России.