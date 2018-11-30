Геронтологи назвали возраст наступления старости

Участники конгресса Общества геронтологов и гериатров, который проходит в Риме, рассказали, какой возраст следует считать наступлением старости.

По их мнению, старость наступает с 75 лет. Профессор университета Флоренции и глава отделения сердечно-сосудистых заболеваний местной больницы Никколо Маркьонни отмечает, что сегодня 65-лентие обладают «физической и умственной формой, которой 30 лет назад обладали в 40–45 лет».

Из 60 млн итальянцев 22,6% перешагнули рубеж в 65 лет – по доле пожилых людей страна занимает первое место в ЕС, передает РИА «Новости».

Маркьонни указывает, что новый возраст наступления старости объясняется «ожидаемой продолжительностью жизни в странах с продвинутым уровнем экономики». В частности, в Италии продолжительность жизни выросла на 20 лет, если сравнивать с «первым десятилетием XX века».

По его словам, большинство «населения в возрасте от 60 до 75 лет находится в прекрасной форме и не страдает от заболеваний».

Местные СМИ в ответ на это с иронией заявили, что итальянцы должны чувствовать себя помолодевшими.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что в Нидерландах слушается уникальное дело человека, доказывающего суду, что он на двадцать лет моложе своего возраста, следовательно, записанный в документах год рождения можно и нужно менять.