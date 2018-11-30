Нефть показала рекордное месячное падение в цене за 10 лет

В ходе торгов в пятницу цены на нефть усилили падение на сомнениях в том, что ОПЕК+ решит сократить предложение на рынке.

К 19.12 мск цена январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures сократилась на 1,56% до 58,58 долларов за баррель, передает «Интерфакс».

Январский фьючерс на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи подешевел на 1,85% до 50,50 долларов за баррель.

С начала ноября Brent упала в цене на 22%, WTI – почти на 23%. Это наибольшее резкое месячное падение котировок за 10 лет.

Утрм в пятницу мировые цены на нефть росли в ожидании решений ОПЕК+ по добыче сырья.