Нефть подорожала в ожидании сокращения добычи ОПЕК+

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром растут в ожидании решений ОПЕК+ по добыче сырья.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,46% – до 60,19 доллара за баррель, цена январских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,31%, составив 51,61 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Трейдеры надеются, что ОПЕК+ согласует сокращение добычи для поддержки рынка на встрече, которая состоится в середине следующей недели. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что намерен внести на рассмотрение организации предложение о существенном снижении добычи нефти.