Госдеп обнаружил «подрывную работу» Норвегии в помощь экспорту российского газа

Доставка российского сжиженного природного газа (СПГ) с борта на борт в норвежских водах подрывает усилия Европы по формированию энергонезависимости, заявили в госдепартаменте США.

Перевалка СПГ с танкера на танкер через Норвегию позволяет вполовину сократить расстояние доставки газа в Европу. А значит, приведет к более частой отгрузке с терминала «Новатэка» и увеличению экспорта российского газа, передает Reuters.

«В то время, когда доля российского газа в общем объеме импорта в Европу растет, дополнительные объемы российского газа будут подрывать усилия по диверсификации энергетики в Европе», – сообщили в Госдепе.

В ведомстве отметили, что США сотрудничают с Европой в целях повышения ее энергетической безопасности.

В агенстве напоминают, что США оказывают давление на европейские страны, чтобы убедить их отказаться от российского газа в пользу более дорогого американского. Также США грозят санкциями в попытке заблокировать строительство трубопровода «Северный поток – 2».

В министерстве нефти и энергетики Норвегии заявили, что в Европе существует хорошо функционирующий газовый рынок.

«Планируемые перевалки российского СПГ на севере Норвегии являются коммерческим проектом», – сообщили в ведомстве, отметив, что это их не беспокоит.

По расчетам агентства, благодаря перевалке с танкера на танкер «Ямал СПГ» может экспортировать до 11,7 млн тонн СПГ в течение следующих семи месяцев.

В понедельник в «Новатэке» сообщали, что «Ямал СПГ» провел первую операцию по перевалке сжиженного природного газа (СПГ) с танкера на танкер в районе порта города Хоннингсвог на севере Норвегии.