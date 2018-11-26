«Ямал СПГ» осуществил первую перевалку газа борт-в-борт в Норвегии

«Ямал СПГ» провел первую операцию по перевалке сжиженного природного газа (СПГ) с танкера на танкер в районе порта города Хоннингсвог на севере Норвегии, сообщили в пресс-службе «Новатэка».

«Танкер ледового класса Arc7 «Владимир Русанов» успешно перегрузил доставленную с завода «Ямал СПГ» в Сабетте партию СПГ на танкер более низкого ледового класса «Псков», – передает ТАСС сообщение компании.

Дальше газ направлен покупателям в Северо-Западной Европе.

Первый заместитель председателя правления «Новатэка» Лев Феодосьев отметил, что первый опыт перевалки СПГ с танкера на танкер стал очень важным событием для компании, так как такой подход позволит оптимизировать транспортные затраты, а также обеспечить своевременную отгрузку продукции с «Ямала СПГ».