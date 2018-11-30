ГИБДД сказала, когда снимать знак «Шипы»

Водители шипованных автомобилей смогут снять знак «Шипы» с машин 8 декабря, в этот день вступит в силу официальное постановление правительства, сообщает ГИБДД.

«Постановление вступает в силу через семь дней с момента официального опубликования, то есть 8 декабря 2018 года», – сообщается на сайте ведомства.

29 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал соответствующий документ, касающийся знака «Шипы» на автомобилях.

МВД предлагало отменить обязанность устанавливать этот знак еще в мае 2018 года в связи с утратой его актуальности. В настоящее врем динамические характеристики транспортных средств в значительной мере определяются конструкцией, степенью загруженности, наличием современных электронных систем торможения или стабилизации.

Установка этого знака на современных авто не позволяет другим участникам движения однозначно судить о вероятном характере движения, особенно в условиях разнородного покрытия дороги, добавляет ГИБДД.