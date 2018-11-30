В ООН оценили инцидент с угрозами российскому дипломату от «ветеранов АТО»

Секретариат ООН признал нарушения со стороны украинской делегации в инциденте с угрозами российскому дипломату со стороны «ветеранов АТО» в штаб-квартире всемирной организации в мае, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова сообщила, что в официальном ответе заместителя генерального секретаря ООН по охране и безопасности по результатам длившегося более шести месяцев расследования сказано, что некоторые участники мероприятия несанкционированно находились на втором этаже штаб-квартиры ООН. В организации установили, что угрожавших российскому дипломату украинцев не сопровождали аккредитованные делегаты, представляющие эту страну, передает ТАСС.

«Мы рады, что руководство секретариата ООН довело до конца расследование этого инцидента и официально признало факт имевших место нарушений со стороны украинской делегации», – добавила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

11 мая Захарова сообщила об инциденте в штаб-квартире ООН, который произошел за два дня до этого. По ее словам, украинская сторона организовала мероприятие на тему пропаганды и недостоверных новостей, заявленное как часть сессии комитета ООН по информации. На нем присутствовал российский представитель – сотрудник департамента информации и печати МИД, изложивший позицию Москвы по обвинениям, которые звучали с украинской стороны. «Все мероприятие было абсолютно с антироссийским уклоном», – пояснила Захарова.

Она сообщила, что украинская сторона пригласила «ветеранов» так называемой антитеррористической операции в Донбассе, в том числе людей, представленных как снайперы, прибывшие с юго-востока Украины. По окончании мероприятия они в камуфляже подошли к российскому представителю в кулуарах ООН и стали угрожать ему физической расправой.

Захарова выразила уверенность, что инцидент стал частью «информационной работы Киева, негативным примером которой является до сих пор действующий сайт «Миротворец», где опубликованы персональные данные сотрудников департамента информации и печати Министерства иностранных дел России.

Добавим, что в ноябре украинские радикалы подожгли покрышки у генконсульства России во Львове. Кроме того, в центре Киева сгорел автомобиль российских дипломатов. Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил газете ВЗГЛЯД, что поджог покрышек у генконсульства России во Львове, эти происшествия и провокация Украины в Керченском проливе – звенья одной цепи.