Иностранные военные корабли обяжут уведомлять Россию о проходе по Севморпути

Со следующего года иностранные военные корабли смогут ходить по Северному морскому пути, только уведомив о своих планах российские власти, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

«Для ликвидации правового вакуума в части использования Северного морского пути организована межведомственная работа по совершенствованию российского законодательства, результатом которой станет уведомительный характер плавания иностранных военных кораблей», – приводит его слова РИА «Новости».

Соответствующая работа будет завершена к началу навигации 2019 года, добавил он.

Первое судно НАТО прошло по Севморпути 2 октября.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что некоторым типам иностранных морских судов разрешат проход по Северному морскому пути в первое время после вступления в силу запрета на проход по российским водам судов иностранного производства.