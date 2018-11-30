Сбербанк подвергся серии мощных DDoS-атак

Сбербанк за последние два дня подвергся серии из шести хакерских атак беспрецедентной мощности, сообщил зампредправления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«То, что происходит последние несколько дней, вызвало у нас определенное беспокойство. Вчера и позавчера ресурсы Сбербанка были атакованы не менее шести раз. Общая длительность этих DDoS-атак была не менее 1,5 часов. Одна из атак длилась около 27 минут», – сказал он, передает ТАСС.

По словам Кузнецова, атака осуществлялась с помощью новых технологий с применением технологии спутника и сокрытия адресов отправителя. На ресурсы Банка эти атаки не повлияли.

Кузнецов отметил, что атаки могли осуществляться из-за рубежа. «С большой вероятностью они были осуществлены из-за рубежа. И из тех материалов, которые у нас есть, видно, что атаки были с более чем 100 серверов, размещенных в шести странах мира», – сказал он. добавив, что Сбербанк уже передал необходимые материалы по инцидентам в госорганы.