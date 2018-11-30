Захарова раскрыла замысел провокаций Порошенко

Замысел украинского президента Петра Порошенко, решившего ввести в стране военное положение, вполне очевиден, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Он (замысел Порошенко – прим. ВЗГЛЯД) нацелен, в первую очередь, на использование военного положения для поднятия своего электорального рейтинга, стремительно падающего, в попытке заработать очки на гребне очередной русофобской волны», – приводит ее слова РИА «Новости».

Захарова отметила, что Порошенко «продолжает играть с огнем». По ее словам, введение военного положения – часть тщательно разработанного плана, исполнение которого началось с провокации ВСУ в Черном море.

В Москве также обратили внимание на то, что военное положение носит селективный характер и затрагивает преимущественно области с преобладающим русскоязычным населением, которое в своей основной массе, по данным соцопросов, не одобряет деятельность властей.

Захарова подчеркнула, что Порошенко, пытаясь сохранить власть, втягивает Украину в авантюру, чреватую катастрофическими последствиями. Она призвала ООН, ОБСЕ, Совет Европы и другие международные организации обратить внимание на угрозу раскручивания силового сценария и удручающее положение дел с правами человека на Украине.

Представитель МИД России предупредила «западных кураторов» Киева о крайней опасности затеи Порошенко.

В свою очередь глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что попытки киевских властей заблокировать визиты иностранцев в Крым обречены на провал, так как многие из них давно уже ездят на полуостров через Россию. Он также подчеркнул, что решение Киева является грубым и циничным нарушением прав человека.

По его мнению, Киев намеренно препятствует визитам иностранцев в Крым, так как опасается, что невыгодная ему правда о событиях на полуострове, сознательном выборе крымчан жить вместе с Россией, а также небывалые темпы развития региона станут достоянием широкой международной общественности.

Ранее Госпогранслужба Украины запретила въезд на территорию страны мужчинам – гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет.

В воскресенье три корабля украинских ВМС перешли государственную границу России и были задержаны пограничниками. После этого в 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории ввели военное положение на 30 суток.