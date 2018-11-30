Суд отказался рассматривать жалобы Кокорина и Мамаева на арест

Президиум Мосгорсуда отказался рассматривать кассационные жалобы адвокатов футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на арест, сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

«Отказали в передаче для рассмотрения в президиуме Мосгорсуда кассационных жалоб защитников Кокорина и Мамаева», – сказала она, передает ТАСС.

Ранее адвокаты обвиняемых обратились в президиум Мосгорсуда с кассационными жалобами с просьбами о смягчении меры пресечения.

Напомним, российским футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву предъявили обвинения в побоях и хулиганстве в связи с нападением на федерального чиновника и водителя ведущей Первого канала.