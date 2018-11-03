Минобороны прокомментировало полеты Ту-142 над Норвежским морем

Два противолодочных самолета Ту-142 морской авиации российского ВМФ в пятницу, 2 ноября, выполнили плановый полет над нейтральными водами Норвежского моря, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что полет продолжался более 12 часов, после чего экипажи самолетов совершили посадку на аэродроме в Вологодской области, передает РИА «Новости».

В Минобороны также подчеркнули, что полеты выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других стран.

Ранее сообщалось, что Ту-142МК пролетел на низкой высоте недалеко от флагмана шестого оперативного флота американских ВМС, штабного корабля Mount Whitney, с которого ведется руководство учениями НАТО «Единый трезубец 2018».