Украинский писатель Андрей Кокотюха объяснил любовь соотечественников к России культурным влиянием этой страны.

Анализируя данные опросов в колонке для издания «Новое время», Кокотюха решил, что «странная любовь» к России держится на советских фильмах и русских классиках – Пушкине, Толстом, Достоевском, Чехове. При этом публицист сетует, что писавших в то же время Золя, Мопассана и По на Украине «почему-то не культивируют, хотя они тоже признанные миром классики».

«Рожденным уже в независимой Украине, бабушки, выросшие на сказках Пушкина, продолжают их читать. … Альтернативы сказкам Пушкина, как обязательному воспитательному чтению в детстве, сотни тысяч украинцев упрямо не видят до сих пор», – добавил писатель.

Согласно данным соцопросов, количество положительно настроенных к России украинцев с февраля выросло с 45% до 48%. При этом хорошо относятся к России 38% жителей Украины.

Кроме того, предыдущие опросы показали, что многие граждане Украины испытывают ностальгию по Советскому Союзу, а каждый четвертый украинец выступил за возрождение СССР.