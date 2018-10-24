В Сети высмеяли новый украинский беспилотник

Пользователи Сети оценили видеоролик с демонстрацией возможностей нового беспилотника украинской компании «Спецтехноэкспорт», входящей в структуру «Укроборонпрома».

На видео показан запуск аппарата и удар по цели – стоящему в поле танку. Беспилотник врезается в танк, после чего происходит взрыв, передает РИА «Новости».

Пользователи сочли, что беспилотник сделан на любительском уровне. «Кружок «Очумелые ручки», – прокомментировал pindiknik.

«С виду поделка на уровне учеников старших классов. На самом деле, никаких даже теоретических данных нету. Я молчу про результаты тестирования и эффективности», – заметил Николя Якименко.

Пользователи усомнились в эффективности и пригодности аппарата.

«Любая телефонная китайская глушилка, эту птичку без мозгов оставит!», – написал cvat.

«Я не верю, что у него могут быть хорошие способности пробивания брони – отношение длины к толщине плохо, потому что эффективность HEAT Charges зависит от диаметра», – отметила Лена Алия Грацль.

В сентябре Донецкая народная республика заявляла об усилении разведывательной деятельности украинских силовиков при помощи беспилотников.

В июле совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины сообщал, что Анкара намерена поставить Киеву беспилотники и создать совместное военное предприятие.