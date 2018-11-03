Рогозин собрался с лекцией в альма-матер главы НАСА

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ходе поездки в Соединенные Штаты планирует прочитать лекцию в университете, в котором учился руководитель американского космического агентства (НАСА) Джим Брайденстайн.

«Поскольку он выступал в моем университете, я буду выступать в его», – сказал Рогозин РИА «Новости», пояснив, что выступит там по приглашению самого Брайденстайна.

Напомним, ранее глава НАСА прочитал лекцию в МГУ, который окончил Рогозин.

Кроме того, в ходе предстоящей поездки Рогозин планирует посетить производство компании Boeing, занимающейся в том числе созданием нового пилотируемого корабля Starliner. Рогозин признался, что давно хотел это сделать.

При этом глава Роскосмоса уточнил, что еще не запрашивал американскую визу.

Напомним, Рогозина могут временно вывести из-под санкций, чтобы он смог посетить США и обсудить дальнейшее сотрудничество с НАСА.