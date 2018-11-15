Краснодеревщик из Благовещенска cпас тонувшую в озере пожилую пару

Виталий Казюленис из Амурской области спас двух тонувших пенсионеров: их машина съехала в озеро из-за неудачного маневра.

Автомобиль съехал в озеро из-за того, что водителю не хватило места для маневра. Супруги Заикины не смогли выбраться самостоятельно.

«Над озером стоял пар, и я подумал, что где-то рядом пожар. Подошел ближе к воде. Смотрю: белая легковушка медленно погружается под воду, а в салоне – два человека, кричат, руками машут», – приводятся слова мужчины на сайте «Гордость России».

Мужчина, работающий краснодеревщиком, быстро положил сумку и телефон, скинул куртку и поплыл к автомобилю. В первую очередь он помог выбраться наружу пенсионеру и проводил его до берега.

«В машине оставалась еще женщина. За нее я больше всего переживал, салон автомобиля уже был практически заполнен водой. Вторая дверца тоже открылась не сразу. Может быть, женщина чем-то помогла, но каким-то чудом у меня получилось открыть», – рассказал Казюленис.

Он передал пострадавших в руки очевидцев, которые вызвали скорую помощь. Мужчина раскритиковал двух очевидцев происшествия за равнодушие: по его словам, они снимали происходящее на камеру мобильного телефона, не пытаясь помочь пенсионерам.

Ранее сообщалось о пенсионере, который спас тонущую женщину в Пермском крае.