Пенсионер спас тонущую женщину в Пермском крае

Пенсионер отправился на подледную рыбалку на реку Кама в районе Усть-Качки в Пермском крае с двумя женщинами. Под одной из них проломился лед, однако пожилой мужчина успел ее спасти.

Инцидент произошел 27 ноября в деревне Горшки, но информация об этом появилась только в четверг.

Односельчане вышли на рыбалку, но лед проломился под женщиной, и она с головой ушла под лед, сообщает «Пермь. Онлайн».

Пенсионер снял с себя теплую одежду, сломал дерево и, держась за него, вытащил женщину на берег. Однако жители близлежащих домов не отозвались на призыв о помощи. Им помог проезжавший мимо водитель, который отвез рыбаков домой и вызвал скорую помощь.

«Благодаря самоотверженным действиям своего односельчанина и отзывчивости водителя, женщина, которая чуть не утонула в ледяной воде, осталась жива. Имя смельчака, спасшего соседку от неминуемой гибели – Александр Жуков», – отмечает «Экономика сегодня».

Напомним, в Самарской области полицейский спас мужчину из горящего дома.