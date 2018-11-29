Во Франции женщина захватила банк и угрожает его взорвать

Женщина захватила отделение банка LCL во французском городе Алес и угрожает его взорвать, сообщают СМИ.

На место прибыли работники французской национальной полиции, передает ТАСС со ссылкой на газету «Фигаро».

Правоохранители создали периметр безопасности вокруг места происшествия, работников банка эвакуировали.

Женщина зашла в отделение банка около 10.00 дня по местному времени и сообщила, что у нее в сумке бомба, сообщает радиостанция «Франс энфо».

«В 12.15 по местному времени переговорщик связался с женщиной по телефону, однако никаких требований она не выдвинула», – сообщила радиостанция.

По тем же данным, всех сотрудников банка эвакуировали и разместили в здании пивоварни. Спасатели оказывают им психологическую помощь. Работников соседних учреждений также эвакуировали.

В марте 2018 года в супермаркете на юге Франции захватили заложников, в результате инцидента погибло несколько человек, включая полицейского, обменявшего себя на пленника.