Почаевская Лавра отреагировала на обвинения в связях с российскими спецслужбами

Информация депутатов Верховной рады о том, что охрана Свято-Успенской Почаевской Лавры якобы сотрудничает с представителями российских спецслужб, является клеветой, заявил представитель лавры иеродиакон Корнилий.

«Это все клевета. Все охранники Почаевской лавры являются гражданами Украины, имеют паспорт гражданина Украины и прописку. Почему эти люди распространяют клевету на Почаевскую лавру? Господь им судья. Не обращайте на это внимания», – передает его слова РИА «Новости».

Перед этим депутаты от «Блока Петра Порошенко» заявили, что охрана религиозного учрежения якобы сотрудничает с российскими спецслужбами.

На прошлой неделе министерство юстиции Украины отменило передачу комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры в пользование УПЦ МП – после того, как в Тернопольской области Украины возбудили уголовное дело по передаче нескольких сооружений лавры в пользование церкви в 2003 году по указу Виктора Януковича. Лавру вернули в распоряжение Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника.