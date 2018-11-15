Глава музейного центра наградила себя премией в 3 млн рублей

Новый руководитель музейного центра РОСИЗО Вера Лагутенкова выписала себе премию на 3 млн рублей. Согласно документам, ее заместитель должна была получить еще больше.

Руководство РОСИЗО в ноябре получило премиальные выплаты на сумму от 3 до 6 млн рублей, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

В частности, глава подведомственного Минкультуры музейного центра, искусствовед Вера Лагутенкова, вступила в должность 31 октября. В течение двух месяцев она должна была представить концепцию развития музейного объединения.

«За первый месяц работы г-же Лагутенковой уже было начислено более 3,7 млн рублей, в том числе 2 млн руб. премии за девять месяцев работы (до назначения она работала заместителем директора РОСИЗО – ГЦСИ)», – отмечает источник.

Судя по документам, которые публикует радиостанция, заместитель гендиректора музейного центра – глава дирекции ГЦСИ Майя Хнеркова, должна получить более 3,3 млн рублей.

Более 13 млн рублей были начислены советнику гендиректора Максиму Кобенко и главе дирекции по финансово-экономической деятельности Александру Буткову.

РОСИЗО – государственный музейно-выставочный центр, в ноября 2016 года он вошел в состав Государственного центра современного искусства.