Ребенок закидал снегом Вечный огонь на Урале

Полицейские определяют личность ребенка, затушившего Вечный огонь на площади Славы в Нижнем Тагиле.

Ребенок закидал снегом Вечный огонь, из-за чего пламя погасло, сообщил городской портал «Все новости». Отмечается, что эти действия попали на камеру наблюдения «Безопасный город».

Издание сообщает, что мальчик был у Вечного огня вместе с матерью, однако та не пресекла попыток сына потушить пламя.

«Представители МВД отрабатывают на причастность к этому инциденту несовершеннолетних, состоящих на учете в полиции, лиц, склонных к такого рода поступкам. Участковые уполномоченные опрашивают жильцов близлежащего жилого сектора на предмет установления возможных очевидцев и свидетелей. Очевидно в этой ситуации, что подросток, совершивший этот поступок, явно не получил в своей семье должного воспитания, что и привело к подобному инциденту», – сказал руководитель пресс-службы ГУМВД региона Валерий Горелых, передает РИА «Новости».

В январе 2018 года трое подростков в Подмосковье закидали снегом Вечный огонь, аналогичная ситуация произошла в том же месяце в Челябинской области.