Китай отказался использовать гособлигации США в качестве оружия

Взгляд
28 ноября, среда  |  Последнее обновление — 04:58  |  vz.ru
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Как Запад способен навредить России в ответ на задержание украинских катеров

Украинская провокация в Азовском море бьет по рублюФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Прямое военно-морское столкновение Украины уже породило массу спекуляций по поводу возможной реакции Запада. Впрочем, не исключено, что и Украина, помимо объявления военного положения, предпримет новые антироссийские меры. Насколько опасными могут быть очередные антироссийские санкции – и к чему они приведут? Подробности...
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Почему кандидат в диктаторы Украины потерпел фиаско

Военный и церковный проекты Порошенко, которые должны были ему помочь в президентской гонке, находятся на разных стадиях провалаФото: Serg Glovny/ZUMA/Global Look Press
Попытка Петра Порошенко сорвать сроки проведения выборов с помощью военного положения с треском провалилась. Сам он был вынужден маневрировать и отступать, прикрываясь желанием соблюсти демократические нормы. Таким образом, спектакль с «великим морским походом», в ходе которого пострадали украинские моряки, был разыгран зря. Каковы теперь перспективы крайне непопулярного президента Украины? Подробности...
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Как космическая отрасль возрождается после катастрофы

Создатели космической техники полны энтузиазма, но работы у них непочатый крайФото: Шамиль Жуматов/Reuters/РИА Новости
Кризис космической отрасли России виден невооруженным глазом. Жалобы главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина на почти полное отсутствие у отрасли современного оборудования мало кого удивляют. Однако есть целый ряд признаков того, как обновляются космические предприятия, меняется их организационная структура и появляется надежда на обновление. Подробности...
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Почему Тайвань остановил всемирный гей-парад

Гей-свадьбы на Тайване можно будет играть и дальше, вопреки решению народаФото: Pichi Chuang/Reuters
Западная либеральная элита изумлена исходом референдума по гей-бракам, состоявшегося на Тайване. Хотя этот остров, как считается, подвержен сильному политическому влиянию США, большинство его жителей потребовали сохранить традиционную семью. Таким образом победоносное шествие легализации гей-браков по планете застопорилось. Почему же глубокая американизация общества не помогла гей-лобби победить? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Украина украла у нас целое поколение наших же ребят

Игорь Димитриев, политический эмигрант
Пару дней назад приехал персонал из Одессы. Улыбчивые парни, какими и должны быть одесситы. «Прямо как Европа, – говорят. – Мы-то думали, тут мрак». Было понятно, что дома им была доступна чудовищно искаженная версия «русского мира». Подробности...
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Атака на религию идет по всему миру

Сергей Худиев, публицист, богослов
На Украине государство создает под себя, в своих политических целях, церковную структуру, а другую церковную структуру объявляет «щупальцами врага», которые надо «обрубить». Власти США горячо поддерживают весь процесс. Подробности...
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Что делать, если ваш банк внезапно сошел с ума

Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
С утра прекрасные новости – банки требуют обоснования переводов на тысячу рублей и угрожают заблокировать карты, если не скинуть им подтверждающие документы. Так вот, краткая памятка для тех, кому лень читать пресловутые статьи. Подробности...
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    Самые секретные подлодки России

    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

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    Кто и как хочет остановить «Северный поток – 2»

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      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

      Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублей
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      Россия сделала шаг к выпуску нового военно-транспортного самолета

      На фото – первый легкий военно-транспортный самолет нового поколения Ил-112В. Во вторник машина впервые покинула сборочный цех, и теперь ей предстоит целая серия испытаний. Россия впервые после развала СССР начинает производство самолетов данного класса
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      Умер Бернардо Бертолуччи

      Итальянский оскароносный кинорежиссер, сценарист, драматург Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет. Особую известность получила его лента «Последнее танго в Париже». В последние годы он тяжело болел и передвигался на автоматической инвалидной коляске
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

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          «никакой брони нет»


          Выяснилось, чем российский корабль обстрелял украинский катер

          во время учений


          Появились слухи о серьезном инциденте с российской подлодкой

          чудовищная практика


          Кто занес в Россию дикий обряд «женского обрезания»

          Видео

          подоплека провокации


          Украинский моряк проговорился о приказе открывать огонь по российским кораблям

          протечки на космодроме


          На стартовом столе Восточного обнаружили критический дефект

          происки сбу


          Что делали на задержанных катерах сотрудники украинской разведки

          глобальный лидер


          Зачем Китай вкладывает деньги в самые бедные страны мира

          инцидент у берегов Крыма


          Запад раскусил провокацию Порошенко

          Мировой жандарм


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          морская провокация


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          «почему же снимает порнуху?»


          Дмитрий Дабб: Бертолуччи вызывал у советской цензуры тяжелый разрыв шаблона

          на ваш взгляд


          Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?

          Китай отказался использовать гособлигации США в качестве оружия

             28 ноября 2018, 03:31
          Фото: Michael Brochstein/ZUMA/
          Global Look Press
          Текст: Антон Никитин

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          Китайский посол в США Цуй Тянькай утверждает, что Пекин не собирается рассматривать продажу гособлигаций США или сокращение объема вложений в ценные бумаги американского правительства в качестве оружия в торговой войне.

          Китайский посол выразил сомнение, что кто-либо в Пекине серьезно об этом задумывался, так как это может иметь неприятные последствия, передает ТАСС.

          «Мы не хотим вызвать финансовую нестабильность на мировых рынках. Это очень опасно, это похоже на игру с огнем», – заявил глава китайской дипмисии в интервью Reuters.

          Дипломат назвал объем вложений Китая в ценные бумаги американского правительства хорошим примером экономической взаимозависимости США и Китая.

          Напомним, Китай является крупнейшим инвестором в гособлигации США. По последним данным на 30 сентября, Пекин вложил в трежерис 1,151 трлн долларов.


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