Китай отказался использовать гособлигации США в качестве оружия

Китайский посол в США Цуй Тянькай утверждает, что Пекин не собирается рассматривать продажу гособлигаций США или сокращение объема вложений в ценные бумаги американского правительства в качестве оружия в торговой войне.

Китайский посол выразил сомнение, что кто-либо в Пекине серьезно об этом задумывался, так как это может иметь неприятные последствия, передает ТАСС.

«Мы не хотим вызвать финансовую нестабильность на мировых рынках. Это очень опасно, это похоже на игру с огнем», – заявил глава китайской дипмисии в интервью Reuters.

Дипломат назвал объем вложений Китая в ценные бумаги американского правительства хорошим примером экономической взаимозависимости США и Китая.

Напомним, Китай является крупнейшим инвестором в гособлигации США. По последним данным на 30 сентября, Пекин вложил в трежерис 1,151 трлн долларов.