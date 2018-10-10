Россия сократила вложения в гособлигации США

Министерство финансов Соединенных Штатов опубликовало данные о вложениях России в государственный долг США по состоянию на конец августа.

По данным американского минфина, на конец августа объем принадлежащего России портфеля гособлигаций США составлял 14 млрд долларов, что на 900 млн меньше итогов июля, передает ТАСС.

Согласно опубликованным данным, первое место в списке кредиторов американского правительства занимает Китай, доверивший Вашингтону 1 трлн 165 млрд долларов против 1 трлн 171 млрд долларов месяцем ранее.

На втором месте идет Япония, вложившая в трежерис 1,03 трлн долларов, что на 5,5 млрд меньше конца июля.

На третьей позиции с 317,8 млрд долларов в трежерис оказалась Бразилия, нарастившая в августе вложения в госдолг США на 18 млрд долларов и потеснившая в итоге Ирландию (315,8 млрд долларов), потратившую за месяц на покупку гособлигаций США 15,6 млрд долларов.

Напомним, к концу мая Россия выбыла из списка крупнейших держателей госдолга США. В начале октября глава Минфина России Антон Силуанов объяснил изменение политики размещения резервов.