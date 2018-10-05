Силуанов объяснил изменение политики размещения резервов

Россия меняет политику хранения резервов в пользу их размещения в менее рисковых с точки зрения наложения взысканий активах, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Силуанов отметил, что Россия размещает резервы в различных активах – американских и европейских, в Великобритании, передает РИА «Новости» со ссылкой на интервью вице-премьера телеканалу «Россия 24».

«Поэтому сейчас, конечно, в нынешних условиях абсолютно есть желание хранить их в тех активах, где в меньшей степени существует риск обращения каких-то взысканий, рестрикций на них. С тем, чтобы не было проблем, чтобы можно было быстро выйти из этих активов, использовать эти ресурсы для нужд государства», – сказал он.

Также Силуанов заметил изменения в политике Центробанка в части хранения резервов и золотовалютных резервов к ранее сложившейся корзине.

«Такие изменения происходят не в пользу американских активов», – сказал он.

Ранее немецкое издание Die Welt сообщало, что Москва активно закупает золото и продает американские облигации государственного займа, чтобы избавиться от диктата доллара и защититься от американских санкций.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о распродаже Россией активов США и влиянии новой финансовой политики страны на золотовалютные резервы.