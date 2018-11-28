Прокуратура Нью-Йорка обвинила шестерых россиян в мошенничестве

Прокуратура Восточного округа американского штата Нью-Йорк заочно предъявила обвинения шестерым гражданам России и двум гражданам Казахстана, которые подозреваются в США в «широкомасштабном мошенничестве с интернет-рекламой» и причинении «ущерба на десятки миллионов долларов».

В заявлении прокуратуры Нью-Йорка говорится о россиянах Александре Жукове (38 лет), Борисе Тимохине (39 лет), Денисе Авдееве (40 лет), Дмитрии Новикове (возраст не уточняется), Александре Исаеве (31 год) и Михаиле Андрееве (34 года), который также имеет гражданство Украины, передает ТАСС.

Кроме того, обвинения предъявлены Евгению Тимченко (30 лет) и Сергею Овсяникову (30 лет) из Казахстана.

В прокуратуре уточнили, что Жуков в ноябре был задержан в Болгарии, Тимченко – в Эстонии, а Овсяникова задержали в октябре в Малайзии.

В прокуратуре Нью-Йорка отмечают, что все задержания были произведены на основе запросов США. «Они ожидают экстрадиции. Остальные обвиняемые находятся в розыске», – говорится в заявлении прокуратуры.

В генеральном консульстве России в Нью-Йорке заверили, что в курсе ситуации и следят за ее развитием. «Генконсульство держит ситуацию на контроле», – отметили дипломаты.

Напомним, ранее МИД предупредил россиян, выезжающих за границу, об опасности стать жертвами «охоты» американских спецслужб.