Национальный молодежный симфонический оркестр дебютировал в Москве

В концертном зале имени Чайковского Московской филармонии состоялся первый публичный концерт Российского национального молодежного симфонического оркестра, в качестве солиста которого выступил народный артист России, пианист Денис Мацуев.

Программу московского выступления Российского национального молодежного симфонического оркестра под руководством Димитриса Ботиниса и Алексея Рубина составили сочинения Сергея Рахманинова, Людвига ван Бетховена, Иоганнеса Брамса, Петра Чайковского, Густава Малера, Дмитрия Шостаковича, а также рапсодия на русские темы для симфонического оркестра «Кавалер и барышня», написанная Александром Чайковским специально для Молодежного оркестра, передает ТАСС.

В начале вечера помощник президента России Андрей Белоусов зачитал приветственное слово российского лидера Владимира Путина, в котором глава государства выразил уверенность, что деятельность Молодежного симфонического оркестра и создаваемой при нем Симфонической академии станет значимым вкладом в развитие отечественной культуры, обогатит ее новыми талантами – «такими же яркими, как участники сегодняшнего концерта».

Почетными гостями мероприятия стали вице-премьер Ольга Голодец и министр культуры Владимир Мединский.

Пианист Денис Мацуев, комментируя первый публичный концерт Российского национального молодежного симфонического оркестра, отметил, что сегодня состоялось рождение замечательного коллектива.

«Я играл с молодежными оркестрами в разных странах. Их отличает особая энергетика, которая царит на концертах. Искусство без страсти не бывает, и каждый из них, даже сидящий за последним пультом скрипок, выкладывается на 150% даже на репетициях, мне это по душе», – признался маэстро.

Публика приняла оркестр тепло, завершая аплодисментами каждый номер.

Пианист отметил, что ребята почувствовали «рахманиновскую жилку, рахманиновскую атмосферу, широту, звучание».

«Третий концерт Рахманинова – это, наверное, самый сложный аккомпанемент, абсолютно отдельное симфоническое произведение. Для него требуется особое оркестровое чутье, потому что это очень тонкий и в то же время очень масштабный аккомпанемент», – отметил Мацуев.

Маэстро Мацуев выразил уверенность, что коллектив «ждет большое будущее», пообещал помочь участникам Российского национального молодежного симфонического оркестра и пригласил коллектив на свои фестивали.

Следующее выступление Молодежного оркестра в филармонии состоится 15 декабря в рамках проекта «Мама, я меломан», включающего ночные концерты и лекции музыковедов. Кроме того, в планах коллектива на следующий год уже десять концертов в регионах.

Напомним, в ноябре 2017 года президент России Владимир Путин на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге поручил Фонду президентских грантов увеличить финансирование проектов по выявлению и поддержке молодых талантов в области культуры и искусства. В этих целях годовой грантовый фонд был увеличен на 1 млрд рублей.

Уже в начале 2018 года в конкурсах Фонда президентских грантов появилось новое направление «Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства».

По итогам двух конкурсов 2018 года Фондом президентских грантов было поддержано 124 проекта на общую сумму 1 млрд рублей, реализация которых предполагает оказание поддержки молодым талантам в области культуры и искусства.

Самым масштабным в этом направлении является проект создания Национального молодежного симфонического оркестра – симфонической академии и Всероссийский конкурс артистов симфонического оркестра.

По результатам всероссийского конкурса в оркестр вошли 100 музыкантов из 27 регионов страны в возрасте от 20 до 28 лет. Коллектив уже успел выступить в шести городах. В репертуаре Молодежного симфонического оркестра помимо мировой классики, новейшие симфонические произведения российских композиторов, созданные специально для широкой аудитории.