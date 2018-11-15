Госдеп призвал Европу придерживаться санкций против России

Соединенные Штаты хотели бы, что страны Европы «делали больше» для поддержки Украины, «в полной мере» придерживаясь санкций против России, заявила глава пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт.

По словам Науэрт, власти Соединенных Штатов ожидают от европейских стран полного следования санкционному давлению, так как не все санкции в отношении России «из-за Крыма и Украины» «были введены в полной мере», передает ТАСС.

«Мы бы хотели, чтобы европейские союзники оказывали большую поддержку Украине. США заняли решительную позицию по поддержке Украины, мы бы хотели, чтобы другие страны также делали больше», – заявила Науэрт.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, зачем России понадобилось занимать один миллиард евро и как это связано с санкциями США.