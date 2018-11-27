Песков ответил на вопрос о контактах Путина и Порошенко после инцидента на море

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Петра Порошенко о том, что тот якобы запросил разговор с Владимиром Путиным, но не получил ответа.

«Каких-либо телефонных контактов президентов не было», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Перед этим Порошенко заявил, что якобы обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель после того, как на его запрос о переговорах не ответил Владимир Путин.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Запад отреагировал на провокацию ВМС Украины в Керченском проливе, в том числе о реакции Меркель на произошедшее.

Добавим, что после инцидента Меркель сама позвонила Путину.

В воскресенье украинские корабли незаконно пересекли российскую границу и были задержаны. Данные, полученные ФСБ России, указывают на то, что украинские моряки сознательно шли на эту провокацию.