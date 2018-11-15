Меркель позвонила Путину из-за украинской провокации в Керченском проливе

Глава российского государства Владимир Путин проинформировал канцлера Германии Ангелу Меркель о нарушении украинскими кораблями границы России, сообщает Кремль.

Телефонный разговор состоялся по инициативе Меркель, сообщается на сайте Кремля.

Путин в разговоре подчеркнул, что ответственность за создание «конфликтной ситуации» несут власти Украины, которые предприняли провокацию «с учетом предвыборной кампании на Украине».

Путин выразил надежду, что Берлин окажет воздействие на Киев и удержит Украину от «необдуманных шагов».

Президент России сообщил, что российские пограничники «готовы дать дополнительные пояснения».

Кроме того, была «выражена серьезная озабоченность в связи с решениями Киева о приведении своих вооруженных сил в полную боеготовность и объявлении военного положения».

Напомним, военное положение объявляется на Украине на 30 дней. Первоначальные планы – объявить военное положение на 60 дней, то есть и на период начала предвыборной кампании – заставляет думать, что президент Украины Петр Порошенко с помощью провокации в Керченском проливе пытался саботировать выборы, но был вынужден изменить условия указа. Выборы пока решено не переносить.