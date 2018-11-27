СК возбудил дела после нападений на российские дипучреждения на Украине

Главное следственное управление СК России возбудило два уголовных дела по фактам нападений на российское посольство в Киеве и здание генконсульства в Харькове.

«По данным следствия, 25-26 ноября 2018 года неустановленные лица, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с целью осложнения международных отношений между Украиной и Российской Федерацией совершили нападение на здание посольства Российской Федерации на Украине в Киеве. Нападавшие забросали его территорию дымовыми шашками и другими пиротехническими изделиями», – сообщается на сайте СК России.

Аналогичное нападение было совершено на здание генконсульства в Харькове, в результате чего был нарушен нормальный порядок работы учреждения.

ГСУ СК России возбудил два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой».

Отмечается, что здания посольств и их имущество пользуются иммунитетом по нормам международного права, и, по версии следствия, нападавшие знали об этом.

Ранее в МИД России возмутились «очередному нападению украинских радикалов на российские дипломатические представительства», министерство потребовало привлечь к ответственности виновных и обеспечить неприкосновенность генконсульств и посольства на Украине.

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал безобразной акцию националистов у посольства России в Киеве и заявил, что полиция этот «шабаш» остановить не пыталась.