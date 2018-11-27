Европейские политики потребовали ввести новые санкции против России из-за Украины

Высокопоставленные политики из Германии, Австрии, Польши и Эстонии во вторник подняли вопрос о введении новых санкций ЕС против России в связи с задержанием трех украинских кораблей перед Керченским проливом.

Член партии канцлера Германии Ангелы Меркель ХДС Норберт Реттген заявил, что Европе нужно ужесточить санкции против Москвы. Глава МИД Австрии Карин Кнайсль также заявила, что Евросоюз будет рассматривать санкции в зависимости от «публикации фактов и дальнейшего поведения обеих сторон», сообщает Reuters.

Также за введение новых санкций высказались президент Польши Анджей Дуда и министр обороны Эстонии Юри Луйк.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Запад может навредить России в ответ на задержание украинских кораблей. При этом реакция Запада на инцидент в Керченском проливе оказалась достаточно сдержанной.

Напомним, 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины перешли государственную границу России, их задержали пограничники. СНБО Украины решил ввести военное положение.