Захарова ответила на заявление Климкина о ненужности дипотношений с Россией

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление главы украинского министерства иностранных дел Павла Климкина о том, что Киеву не нужны дипотношения с Москвой.

«После всего того, что именно его режим, режим, в котором он (Климкин) участвует, сотворил такое количество провокаций, безобразий, столько лжи было вылито, – это они задаются вопросом, нужны ли дипломатические отношения», – заявила Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Она подчеркнула, что Россия выступает «за решение любых вопросов, даже таких, какие были вчера (инцидент в Черном море), исключительно с точки зрения ответственного подхода», передает РИА «Новости».

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что дипотношения Украины и России себя исчерпали, но Киев не готов их разорвать.

Напомним, украинские радикалы на фоне провокации украинских кораблей в Черном море подожгли покрышки у генконсульства России во Львове, а посольство России в Киеве закидали дымовыми шашками. Кроме того, здание генконсульства России в Харькове забросали файерами, в результате на территории диппредставительства начался пожар.