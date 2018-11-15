Захарова ответила на заявление Климкина о ненужности дипотношений с Россией

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27 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 08:58  |  vz.ru
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Как Запад способен навредить России в ответ на задержание украинских катеров

Украинская провокация в Азовском море бьет по рублюФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Прямое военно-морское столкновение Украины уже породило массу спекуляций по поводу возможной реакции Запада. Впрочем, не исключено, что и Украина, помимо объявления военного положения, предпримет новые антироссийские меры. Насколько опасными могут быть очередные антироссийские санкции – и к чему они приведут? Подробности...
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Украина показала готовность к настоящей войне с Россией

Бравая украинская армия вполне в состоянии решиться на самоубийственный шаг и начать реальные боевые действия против РоссииФото: РИА «Новости»
Столкновение украинского и российского военных флотов видится рубежным событием в противостоянии двух стран. Киев показал свою полную и самоубийственную неадекватность, готовность пожертвовать чем угодно ради втягивания России в вооруженный конфликт. Почему горячей точкой оказалось именно Крымское побережье – и где можно было бы ожидать нового обострения? Подробности...
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Москвичи запретили собирать деньги для бездомных

Бомжи порой одним своим видом невольно провоцируют конфликты в обществеФото: Павел Лисицын/РИА «Новости»
Гражданские активисты одного из районов Москвы выступили против сбора денег в пользу бездомных. В ответ представители благотворительных организаций обвинили жителей в фашизме и призвали мэра Собянина снести «уродливый Савеловский район», где проживают активисты. Подробности...
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Американские налоговики раскроют тайны британской королевы

Американка Меган Маркл, похоже, стала троянским конем в британской королевской семьеФото: Gareth Fuller/Pool/Reuters
Один из самых больших секретов Великобритании – доходы и расходы ее королевской семьи – похоже, недолго еще будет оставаться секретом. Неожиданную свинью своим новым родственникам подложила американская актриса Меган Маркл, вышедшая замуж за британского принца Гарри. Каким же образом это произошло? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Бертолуччи вызывал у советской цензуры тяжелый разрыв шаблона

Дмитрий Дабб, кинокритик
Советский интеллигент любил не совсем того Бертолуччи, каким он был на самом деле. Тема секса занимает в его кино столь же важное место, что и лысина Де Фюнеса в комедиях с Де Фюнесом: можно, конечно, и без нее обойтись, но это будут уже совсем другие фильмы. Подробности...
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Украина – это плохой мальчик, который задирает прохожих

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Смысл провокации: президент маленькой державы получает возможность ввести чрезвычайное положение, отменить выборы, сохранив возможность «поцаревать» еще, а наши геополитические «партнеры» смогут ужесточить санкции в ответ на «агрессию». Подробности...
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Очень глупый план Порошенко

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Речь идет не о военном положении. Речь идет о попытке государственного переворота, который планирует Петр Порошенко и его ближайшее окружение с целью сохранить свою власть и избежать неминуемого поражения на выборах. Подробности...
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    Самые секретные подлодки России

    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

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    Кто и как хочет остановить «Северный поток – 2»

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      Умер Бернардо Бертолуччи

      Итальянский оскароносный кинорежиссер, сценарист, драматург Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет. Особую известность получила его лента «Последнее танго в Париже». В последние годы он тяжело болел и передвигался на автоматической инвалидной коляске
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      Опубликованы кадры с места гибели в Сирии летчика Олега Пешкова

      Следственный комитет России опубликовал фото и видео с места гибели летчика Су-24М Олега Пешкова и вертолета спасательной группы в Сирии в 2015 году. На них запечатлены обломки воздушных судов и позиции террористов, с которых они вели огонь по российским военным
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      В РЖД показали новые плацкартные вагоны

      Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 году
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

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          Захарова ответила на заявление Климкина о ненужности дипотношений с Россией

             27 ноября 2018, 08:22
          Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
          Текст: Алина Назарова

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          Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление главы украинского министерства иностранных дел Павла Климкина о том, что Киеву не нужны дипотношения с Москвой.

          «После всего того, что именно его режим, режим, в котором он (Климкин) участвует, сотворил такое количество провокаций, безобразий, столько лжи было вылито, – это они задаются вопросом, нужны ли дипломатические отношения», – заявила Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

          Она подчеркнула, что Россия выступает «за решение любых вопросов, даже таких, какие были вчера (инцидент в Черном море), исключительно с точки зрения ответственного подхода», передает РИА «Новости».

          Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что дипотношения Украины и России себя исчерпали, но Киев не готов их разорвать.

          Напомним, украинские радикалы на фоне провокации украинских кораблей в Черном море подожгли покрышки у генконсульства России во Львове, а посольство России в Киеве закидали дымовыми шашками. Кроме того, здание генконсульства России в Харькове забросали файерами, в результате на территории диппредставительства начался пожар.


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