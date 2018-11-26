Климкин заявил о ненужности дипотношений с Россией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о неготовности к разрыву дипотношений Украины с Россией, хотя они себя, по мнению главы МИД, исчерпали.

«Что касается отношений с Россией, нам по определению эти отношения не нужны, и у нас нет по факту таких отношений, но мы должны найти форму, каким образом и кто будет помогать и беспокоиться о 2,5 млн украинцев, которые еще находятся в России, и делать всю работу, которую делают наши консулы», – цитирует РИА «Новости» высказывание Климкина в Раде, сделанное во время обсуждения инцидента в Черном море.

Ранее МИД Украины и депутаты «Блока Петра Порошенко» высказались против инициативы о разрыве отношений.

Дипотношения России и Украины были установлены соответствующим протоколом в 1992 году.