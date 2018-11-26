Верховный суд разрешил оспаривать слишком мягкое наказание для шумных соседей

Верховный суд России рассказал, что вынужденные жить с шумными соседями граждане имеют право на признание себя потерпевшими.

Гражданин может быть признан потерпевшим по делу об административном правонарушении, если по его обращению возбудили дело и это подтверждается в книге учета сообщений о происшествиях, пишет «Российская газета».

Верховный суд пояснил, что пострадавшим от правонарушения может считаться тот, чьи права были затронуты в результате инцидента.

Это означает в том числе и право обжалования слишком мягкого наказания для шумящих соседей. Суды не могут отказать в приеме заявления и указывать на невозможность обращения.

Также в суде отметили, что рассмотрение административных дел должно проходить в равных условиях для обеих сторон спора. А значит, отказ одной из сторон на обжалование приговора будет являться незаконным.