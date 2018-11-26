Асад провел крупные перестановки в правительстве Сирии

Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад назначил девять новых министров в правительстве страны.

Асад провел перестановки в кабинете министров Республики, сменился также министр внутренних дел Сирии, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента.

Новым главой ведомства назначен Мухаммад Халид ар-Рахмон, он сменил Мухаммада аш-Шаара, возглавлявшего министерство с 2011 года.

Кроме этого, были назначены главы министерств образования, водных ресурсов, туризма, внутренней торговли и защиты потребителей, высшего образования, жилищного строительства, промышленности, связи и высоких технологий.

Минобразования возглавил Имад аль-Азаб, туристическое ведомство – Мухаммад Мартини, министерство промышленности – Мухаммад Зейн аль Абидин Джазбе, минсвязи – Ияд аль-Хатыб.

Асад издал указ о создании государственного Управления национального примирения, его штаб будет находиться в Дамаске и подчиняться премьер-министру Сирии. Главой нового органа станет Али Хайдар.

Ранее сообщалось, что Асад объявил амнистию для уклонившихся от военной службы.