Кедми поделился израильским опытом обороны закрытых акваторий

Военно-морские силы Израиля проинструктированы на жесткие действия по обороне закрытых акваторий, рассказал бывший глава израильский спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

«У Армии обороны Израиля есть четкие указания, как действовать в случае нарушения его морских границ», – сказал Кедми РИА «Новости».

Он уточнил, что по нарушителям открывается предупредительный огонь, после чего в ответ на агрессию израильские ВМС должны потопить корабль.

«Если кто-то сделает попытку пренебречь этими правилами и продвинуться на свое усмотрение дальше разрешенной зоны, его ждут большие неприятности», – добавил Кедми.

Об этом бывший глава израильский спецслужбы «Натив» рассказал в связи с последними событиями в Черном море.

Напомним, в воскресенье три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли госграницу России, направившись к Керченскому проливу. В Киеве при этом заявили, что пограничные корабли России якобы протаранили украинский буксир.

Позже стало известно, что подкрепление ВМС Украины, вышедшее из Бердянска, остановилось на границе территориальных вод России, не решаясь войти в них.

Глава Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев заявлял, что украинские военнослужащие готовы организовать затопление собственных кораблей в районе Керченского пролива ради выполнения провокационного плана президента Украины Петра Порошенко в отношении России.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что стоит за провокацией украинских кораблей в Черном море.