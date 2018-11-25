В Махачкале ранили дагестанскую певицу

Дагестанская певица Машидат Омарова получила огнестрельное ранение во дворе своего дома в Махачкале, сообщил представитель ГУ МВД по Дагестану.

«Омарова была ранена во дворе своего дома неизвестным лицом из огнестрельного оружия, она была госпитализирована и прооперирована. На данный период ее состояние оценивается как стабильное», – передает его слова РИА «Новости».

По факту причинения тяжкого вреда здоровья с применением оружия возбуждено уголовное дело.