Пушков объяснил, что на самом деле угрожает Евросоюзу

Евросоюзу угрожают возможный дефолт Италии, мигранты, неповиновение Варшавы и Будапешта, теракты джихадистов и так далее, но точно не Россия, как считает глава МИД Чехии Томаш Петржичек, заявил сенатор Алексей Пушков.

«Глава МИД Чехии глубоко неправ: Евросоюзу угрожают возможный дефолт Италии, происки Трампа, волны мигрантов из Северной Африки, неповиновение Варшавы и Будапешта, рост влияния евроскептиков, теракты джихадистов, но никак не Россия. Странная склонность видеть угрозу там, где ее нет», – написал он в Twitter.

Ранее в воскресенье глава МИД Чехии Томаш Петржичек заявил, что Россия «представляет опасность» для Чехии и Евросоюза. В Госдуме его заподозрили в желании нажиться на русофобской политике.