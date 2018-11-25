Главу МИД Чехии заподозрили в желании нажиться на русофобской политике

Москва никому не угрожает, а слова ряда политиков о якобы имеющейся со стороны России «угрозы» объясняются желанием получить преференции от общего антироссийского тренда, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Никому мы не угрожаем и никогда не угрожали. Это просто игра тех политиков, которые хотят получить некие преференции от общего тренда антироссийской русофобской политики», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее в воскресенье глава МИД Чехии Томаш Петржичек заявлял, что Россия якобы представляет опасность для Чехии и Евросоюза.

До этого директор Службы безопасности и информации республики Михал Коуделка говорил, что российские спецслужбы будто бы намереваются «уничтожить» Европейский союз и Североатлантический альянс.